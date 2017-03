‘Galatasaray bereid om verlies Tottenham op Janssen te beperken’

Galatasaray is nog altijd gecharmeerd van Vincent Janssen. De werkgever van Wesley Sneijder en Nigel de Jong hengelde in januari al naar de spits van Tottenham Hotspur, maar kreeg destijds nul op het rekest. Volgens de Engelse pers zijn the Spurs echter van plan om Janssen in de zomer te verkopen en dus wil Galatasaray weer een poging wagen.

Daarbij kan Tottenham het verlies beperken. In de zomer van 2016 kwam de Premier League-club een deal van 20 tot 22 miljoen euro overeen met AZ, maar die transfersom is nog niet volledig betaald. Galatsaray wil tot 17 miljoen euro gaan, meldt de Daily Mail zondagochtend. De nummer drie van de Süper Lig ziet Janssen volgens de krant nog altijd als een 'topspits', ondanks zijn stroeve debuutseizoen in de Premier League.

De 22-jarige voormalig Eredivisietopscorer kwam niet verder dan één velddoelpunt en vier rake strafschoppen in 31 officiële duels voor Tottenham. Hij heeft moeite met het systeem van manager Mauricio Pochettino en speelt doorgaans tweede viool achter Harry Kane. Janssen is nog wel altijd in beeld bij het Nederlands elftal, maar haakte in de huidige interlandperiode af vanwege griep.