Martins Indi loopt boos weg bij interview: ‘Dat is geen goede vraag’

Bruno Martins Indi sprak na de 2-0 nederlaag in en tegen Bulgarije van een ‘collectief falen’, maar weigerde om de schuld neer te leggen bij de bondscoach. Op de vraag van een verslaggever van De Telegraaf of hij nog vertrouwen heeft in Danny Blind, antwoordde hij dat hij dat ‘geen goede vraag’ vond.

“Waarom zou ik geen vertrouwen meer hebben? Dat je überhaupt die vraag stelt”, repliceerde een geïrriteerde Martins Indi, die daarop ook maar direct de benen nam. De 25-jarige linkspoot speelde in Sofia zijn 31e interland en daarin maakte hij twee doelpunten. Martins Indi vormde tegen de Bulgaren een centrum met Matthijs de Ligt.

De Ajacied maakte geen goede indruk bij de openingstreffer en werd in de rust naar de kant gehaald ten faveure van Wesley Hoedt. Ook Kevin Strootman nam het, voor de camera van de NOS op voor Blind: “We hebben met deze coach ook goede wedstrijden gespeeld. Als jij zegt dat ik mijn niveau niet haal, dan komt dat niet door de bondscoach, maar door mezelf.”