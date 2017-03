Oranje Onder-19 grijpt koppositie na dubbelslag van toptalent van NEC

Oranje Onder-19 heeft de eerste plaats in Groep 1 van de kwalificatiereeks voor het EK van komende zomer in Georgië overgenomen van Oekraïne. Het team van bondscoach Maarten Stekelenburg versloeg de directe concurrent zaterdag door twee doelpunten van Ferdi Kadioglu van NEC met 2-0.

Oranje neemt het komende dinsdag in Assen op tegen Griekenland en zal hopen dat men de eerste plaats dan kan verstevigen, want alleen de nummer één van de eliteronde plaatst zich voor het eindtoernooi. Nederland had in Harkema in de eerste helft al het beste van het spel en de grootste kansen waren voor Dani de Wit (tweemaal) en Kaj Sierhuis. Laatstgenoemde stuitte met een kopbal op de Oekraïense doelman.

In de tweede helft slaagde Oranje er lange tijd evenmin in om te scoren op Sportpark De Bosk. Tien minuten voor tijd werd het uiteindelijk 1-0: Justin Kluivert versierde een strafschop en Kadioglu verzilverde het buitenkansje. De NEC’er maakte er later ook nog 2-0 van. Overigens zaten er veel scouts op de tribunes, want onder meer Arsenal, Everton, PSV, Ajax, Feyenoord, Borussia Dortmund en Bayern München hadden één of meerdere afgevaardigden gestuurd naar het kwalificatieduel.