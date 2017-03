De Boer: ‘Als zij meedoen, heeft Nederland gewoon een fantastisch team’

Nederland was op het afgelopen EK niet van de partij en het is ook geen zekerheid dat Oranje zich wel gaat plaatsen voor het WK in Rusland. Frank de Boer ziet echter wel genoeg lichtpuntjes bij het nationale elftal, waaronder bijvoorbeeld Georginio Wijnaldum, die bijna alles speelt bij Liverpool. Oranje is echter volgens de momenteel werkloze oefenmeester wel nog steeds behoorlijk afhankelijk van Arjen Robben.