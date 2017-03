‘Hopelijk helpen die doelpunten mij om terug te komen bij Ajax’

Vaclav Cerný komt dit seizoen nog niet echt aan de bak bij Ajax, maar hij heeft vrijdagavond laten zien nog steeds heel aardig te kunnen voetballen. De buitenspeler maakte namens Jong Tsjechië een hattrick tegen Jong Slowakije en kreeg daarna meteen de felicitaties vanuit Amsterdam.

“Na de wedstrijd keek ik op mijn telefoon en zag ik dat ik een paar berichtjes van de leiding van Ajax had gekregen, dus ik wist dat ze me volgden. Er stond in dat ze hoopten dat ik dit ook bij Ajax kan laten zien. Ik hoop zelf dat deze doelpunten en deze prestatie mij kunnen helpen op het aankomende EK in Polen en om weer terug te komen bij Ajax”, vertelde hij in gesprek met Aktualne.

“Wat doelpunten betreft was dit mijn beste wedstrijd voor de nationale ploeg, maar ik kan nog steeds een hoop dingen verbeteren. De laatste tijd gaat het wat betreft blessures en fitheid weer goed, dus ik kon makkelijk een uur meespelen. Ik hoop dat ik heb laten zien dat ik een plekje verdien”, sloot Cerný af.