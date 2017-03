‘Arsène Wenger wordt te arrogant voor zijn eigen bestwil, het is schadelijk’

Arsène Wenger mikt volgens de Engelse pers op een nieuw contract bij Arsenal, maar heeft publiekelijk nog altijd geen duidelijkheid verschaft. Paul Merson spreekt daar schande van. De oud-speler van Arsenal, die in het seizoen 1996/97 een jaar onder de Fransman speelde, stelt dat Wenger de club beschadigt met zijn houding.

"Arsène Wenger wordt te arrogant voor zijn eigen bestwil", oordeelt de voormalig Engels international in zijn column voor de Daily Star. "Arsenal heeft zoveel loyale supporters en Wenger doet gewoon wat hij zelf wil. Hij laat iedereen in het duister tasten. Daar zit echt arrogantie bij. Het voelt alsof hij iedereen in het ootje neemt." Dat Wenger heeft aangegeven dat de gesprekken met Alexis Sánchez en Mesut Özil over hun contracten zijn stopgezet, omdat ze het team kunnen afleiden, noemt Merson bovendien hypocriet.

"Hoe zit het dan met zijn eigen toekomst?", vraagt de criticaster zich af. "Het gaat overigens ook niet alleen om Sánchez en Özil. De andere spelers tonen ook geen hart voor de zaak. De laatste paar wedstrijden waren bijna zielig. Ik denk dat Wenger wacht op een grote overwinning en dan bijtekent. Maar er zou nu al zekerheid moeten zijn. Het is al te lang gaande en het is schadelijk voor de club."