‘Ouwe zak’ Robben pakt De Ligt bij de hand: ‘Zoiets geef ik mee’

Arjen Robben en Wesley Sneijder hebben een stevige vinger in de pap bij het Nederlands elftal en nemen de debutanten vaak bij de hand. De aanvoerder en reserve-aanvoerder van Oranje voelen de verantwoordelijkheid voor het nationale team van bondscoach Danny Blind. "Matthijs de Ligt stel je op z’n gemak en wijs je de weg", geeft Sneijder als voorbeeld.

"Je ziet dat het hem een goed gevoel geeft als wij hem duidelijk maken dat hij een volwaardig international is voor ons", zo vertelt Sneijder in gesprek met De Telegraaf. Robben vindt het belangrijk dat een debutant van zeventien jaar te horen krijgt in wat voor perspectief hij zijn aanwezigheid moet plaatsen. "Zonder als ouwe zak te klinken en dat vroeger alles beter was, leg je hem voor dat dit slechts een begin is. Natuurlijk mag en moet je genieten van het moment."

Robben benadrukt dat een voetballer daar nooit tevreden mee mag zijn. "Het gaat om de volgende stapjes. Je bent er niet met een selectie, je hebt nog niets bereikt, het is slechts het begin en je moet steeds een stapje extra maken. Zoiets geef ik mee aan alle nieuwe internationals aan wie ik me de laatste tijd moet voorstellen."