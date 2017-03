‘Traoré, Sánchez, Younes, Onana en Klaassen hoefde ik niet te googelen’

David Neres heeft geen spijt van zijn transfer naar Ajax. De van São Paulo overgekomen aanvaller heeft nog weinig minuten voor Ajax 1 in de benen, maar merkt dat de trainingen van hoog niveau zijn. Neres denkt dat Ajax op de juiste manier omgaat met het inpassen van jonge talenten.

Een week geleden maakte Neres bij Jong Ajax zijn eerste doelpunt in Amsterdamse dienst. "Bij Ajax lopen jeugdspelers en profs door elkaar", trekt de miljoenenaankoop de vergelijking met zijn ex-club. "Dat is beter. Het geeft een prettig gevoel. Bovendien is de impact dan niet groot als je een speler van het eerste elftal ziet. Ik kan me voorstellen dat het de overstap van de jeugd naar het eerste elftal gemakkelijker maakt."

Neres geeft toe dat hij voorafgaand zijn transfer weinig wist van de Eredivisie. "Maar spelers als Bertrand Traoré, Davinson Sánchez, Amin Younes, André Onana en Davy Klaassen hoefde ik niet te googelen", voegt hij daaraan toe in gesprek met Ajax Life. De twintigjarige Braziliaan erkent verder de druk van zijn transfersom te voelen. Ajax betaalde twaalf tot vijftien miljoen euro voor zijn komst. "Het is veel geld en ik wil de Ajax-fans graag laten zien dat ik dat bedrag waard ben."