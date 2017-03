‘Overmars komt met Barcelona tot regeling over Sánchez’

Davinson Sánchez kon in de zomer de overstap maken naar Barcelona, maar de verdediger had geen zin om in het tweede elftal te spelen en opteerde daarom voor een transfer naar Ajax. Daar doet de Colombiaan het nu zo goed dat hij weer in de belangstelling is komen te staan van de grootmacht uit Catalonië.

De krant SPORT pakt nu uit met het bericht dat directeur spelersbeleid Marc Overmars goed bevriend is met Raúl Sanllehí en dat hij het zijn collega direct laat weten wanneer een andere club concreet in de markt is voor Sánchez. Barcelona krijgt dan dus nog de mogelijkheid om ook een poging te wagen voor de twintigjarige Sánchez.

De enkelvoudig international speelde tot dusverre 34 wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en daarin kwam hij tot vier doelpunten en één assist. Sánchez, die vijfenhalf miljoen euro kostte, heeft in Amsterdam nog een contract tot de zomer van 2021.