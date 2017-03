Bezem door FC Twente-selectie: ‘We spreken nog met Manchester City’

FC Twente heeft verschillende spelers uit de selectie laten weten dat ze op zoek mogen naar een nieuwe club. Sonny Stevens, Chinedu Ede, Alessio Da Cruz en Shadrach Eghan mogen uitkijken naar een nieuw avontuur. Met een aantal spelers gaat de club uit Enschede nog in gesprek, terwijl er ook nog onduidelijk is of de huurlingen van Manchester City definitief niet meer terugkeren in de Grolsch Veste.

De optie van Stevens wordt niet gelicht en dat geldt ook voor de aan FC Dordrecht verhuurde Alessio Da Cruz. Shadrach Eghan, dit seizoen uitgeleend aan Vendsyssel FF, keert niet terug bij de Tukkers. “Deze opzeggingen zijn een jaarlijkse formaliteit”, legt technisch directeur Jan van Halst uit op de clubsite. “We hebben het aangegrepen om een aantal jongens direct duidelijkheid te geven over hun toekomst bij FC Twente. Zo hebben degenen die zullen vertrekken ook tijdig de mogelijkheid om zich te oriënteren.”

Yaw Yeboah, Bersant Celina en Enes Ünal hebben aflopende huurovereenkomst. “Zoals eerder gezegd, spreken we nog met City over volgend seizoen”, aldus Van Halst, die nog niets kon zeggen over de toekomst van doelman Nick Marsman, Dylan Seys en Enis Bunjaki. “Dat bekijken we nog. Datzelfde geldt voor Vincent Schmidt en Nick Hengelman.”