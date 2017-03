‘Ajax steekt qua voetbal met kop en schouders boven de rest uit’

Ajax liep afgelopen weekend door een gelijkspel tegen Excelsior averij op in de titelstrijd en de achterstand op koploper Feyenoord is inmiddels opgelopen tot zes punten. In de eerstvolgende speelronde staat in de Amsterdam ArenA de Klassieker op het programma en als de Amsterdammers die wedstrijd weten te winnen, verkleinen zij het gat weer tot drie punten.

Ondanks deze niet ideale uitgangspositie, is Lasse Schöne ervan overtuigd dat de schaal naar Amsterdam gaat: “We zijn dit seizoen een weg ingeslagen en dat is er één omhoog. We zijn allemaal gefocust op het kampioenschap. Feyenoord is stabiel, maar qua voetbal steken we met kop en schouders boven de rest uit. Ik denk dat dat de doorslag gaat geven”, legt hij uit aan 1900 Magazine.

Volgens de Deen moet de ervaring met het om de prijzen spelen de doorslag geven bij Ajax: “Ik ben al eens kampioen geworden en ik weet hoe mooi het kan zijn en wat er voor nodig is. Davy Klaassen ook bijvoorbeeld. En een speler als Davinson Sánchez heeft de Copa Libertadores gewonnen. Ook een speler die weet hoe het is om te winnen op hoog niveau.”