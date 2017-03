Donderdag, 23 Maart 2017

Arsenal gaat zich met 29 miljoen euro melden bij Barcelona

Jack Butland is niet bezig met een transfer naar Arsenal. De doelman, die bijna hersteld is van een zware blessure, wil zich eerst volledig op Stoke City richten. (The Sun)

Real Madrid heeft er veel voor over om Sergio Agüero terug te halen naar LaLiga. De Koninklijke is bereid om Isco in te zetten als ruilmiddel. (Daily Express)

Arsenal wil de selectie komende zomer renoveren en een van de versterkingen moet komen uit Barcelona. The Gunners hebben 29 miljoen euro over voor Arda Turan. (Daily Mirror) The Gunners hebben 29 miljoen euro over voor Arda Turan.

De periode van Zakaria Bakkali bij Valencia lijkt er alweer op te zitten. De ex-PSV’er is er niet in geslaagd om indruk te maken in de sinaasappelstad en mag in de zomer vertrekken. (Het Laatste Nieuws)

Giorgio Chiellini staat op het punt om zijn contract bij Juventus te verlengen. De stopper kan zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis die loopt tot 2020 zetten. (La Gazzetta dello Sport)