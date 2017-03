‘Als ik Danny Blind was, had ik De Ligt waarschijnlijk ook geselecteerd’

De uitnodiging van bondscoach Danny Blind aan de zeventienjarige Matthijs de Ligt voor het Nederlands elftal, deed nogal wat stof opwaaien. De talentvolle Ajacied, nog geen heel seizoen in de benen, zou veel te snel bij Oranje gehaald zijn. Bert van Marwijk had in zijn tijd als bondscoach een soortgelijk geval, toen hij de pas doorgebroken Jetro Willems meenam naar het EK in Polen en Oekraïne. Hij begrijpt de keuze van Blind voor De Ligt.

“Als ik Danny Blind was, had ik Matthijs de Ligt waarschijnlijk ook geselecteerd'', vertelt Van Marwijk in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Achteraf is het altijd makkelijk, en dit soort keuzes ontstaan meestal niet uit luxe. Wij hadden destijds amper opties op de linksbackpositie, kort nadat Giovanni van Bronckhorst was gestopt. Willems was jong, maar ook heel goed.”

Foppe de Haan, voormalig bondscoach van Jong Oranje, vindt dat er voorzicht moet worden omgesprongen met talenten van het kaliber De Ligt. “Hun status verandert van de ene op de andere dag. Ze krijgen enorm veel aandacht, iedereen wil wat van ze”, aldus De Haan. “Jongens zoals Tete en Riedewald zitten nu op de bank, Riechedly Bazoer is zelfs al vertrokken bij Ajax. Je kunt je afvragen of het die jongens geholpen heeft dat ze meteen zo hoog op het paard werden gezet. Iedereen kent het Royston Drenthe-verhaal inmiddels, en dat was een jongen op zichzelf natuurlijk. Toch geldt: als je gaat zweven, ben je gezien.''

Robben was negentien toen hij zich voor het eerst mocht melden bij het Nederlands elftal. “Het is hartstikke mooi voor jonge spelers om zo vroeg bij Oranje te komen. Maar ik proef soms wel een soort tevredenheid, terwijl je je juist moet realiseren dat het hooguit een begin is en niets meer dan dat.”