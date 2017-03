Janssen: ‘Dan ga ik niet als enige lopen zeiken, dat heeft geen zin’

Vincent Janssen trok afgelopen zomer met hoge verwachtingen van AZ naar Tottenham Hotspur, maar de spits zal zich tot nu toe meer van zijn avontuur in Londen voorgesteld hebben. Ondanks dat hij onlangs zijn eerste velddoelpunt maakte voor the Spurs moet Janssen veelvuldig genoegen nemen met een plek op de bank of tribune.

“Natuurlijk ben ik niet tevreden over het aantal speelminuten in de afgelopen maanden. Maar ik blijf positief. Bovendien draait het hartstikke goed bij Tottenham Hotspur. Dan ga ik niet als enige speler lopen zeiken. Dat heeft geen enkele zin”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

Janssen is naast Bas Dost de grote kanshebber om zaterdag in de basis te starten bij het Nederlands elftal. De aanvaller koestert echter geen rancune jegens zijn concurrent: “Ik ben blij voor Bas. Het is een topgozer en het is mooi voor hem dat het zo goed gaat.”