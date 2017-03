‘Ik heb gekozen tussen of op twee fronten doorgaan, of alleen Bayern’

Arjen Robben is aankomend weekend weer van de partij als het Nederland elftal het in een cruciale kwalificatiewedstrijd opneemt tegen Bulgarije. De aanvaller van Bayern München heeft in het verleden vanwege aanhoudend blessureleed echter getwijfeld of hij zich nog wel beschikbaar wilde stellen voor Oranje.

“Ik heb mezelf de keuze voorgelegd of op twee fronten doorgaan, of alleen bij Bayern. Daar heb ik met mijn vrouw en familie over gesproken en ook met de bondscoach”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. Na een onderhoud met Danny Blind besloot Robben toch om door te gaan bij het Nederlands elftal.

“Ik ben nu weer een tijd fit. Daarom is de keuze gevallen om Oranje en Bayern te blijven combineren. Ik wil met Oranje nog een keer naar het WK.” Robben maakte in 2003 zijn debuut voor het Nederlands elftal en maakte sindsdien zes eindtoernooien mee.