Ten Hag lyrisch over winteraanwinst: ‘Dat is nou scouting, dat is geweldig’

FC Utrecht versterkte zich begin januari met de transfervrije Zakaria Labyad. Afgelopen weekeinde maakte de aanvaller annex middenvelder zijn eerste doelpunt in het shirt van de Utrechters, in de met 0-3 gewonnen wedstrijd tegen NEC. Trainer Erik ten Hag is zeer te spreken over Labyad, die de eerste seizoenshelft nog clubloos was.

Ten Hag kende Labyad nog uit zijn tijd bij PSV. De geboren Utrechter trok vervolgens naar Sporting, werd verhuurd aan Vitesse en Fulham en liet afgelopen zomer zijn contract in Portugal ontbinden. “Wat je dan doet, is met zo'n jongen praten, hem in de ogen aankijken en ontdekken of het heilige vuur nog brandt. Dat is het allerbelangrijkste”, zegt Ten Hag tegenover Voetbal International.

“En als dat er is, maak je samen een plan en ga je aan de slag”, vervolgt de oefenmeester van FC Utrecht. Hij gaf Labyad afgelopen weekeinde tegen NEC zijn eerste basisplaats. Dat vertrouwen werd direct terugbetaald met een doelpunt. “Nu is hij dusdanig opgetraind dat hij meekan op het niveau van de Eredivisie. Kun je nagaan over een paar maanden. En deze speler voetbalt bij FC Utrecht. Dat is nou scouting, dat is geweldig."