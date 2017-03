Ibrahimovic haalt motivatie uit oude vete: ‘Het zit altijd in mijn achterhoofd’

Zlatan Ibrahimovic denkt niet graag terug aan zijn tijd bij Barcelona. In Spanje werkte de huidige spits van Manchester United samen met Josep Guardiola, maar de samenwerking tussen hen werd allerminst een succes. Volgens de Zweed is hij nu nog steeds extra gemotiveerd als hij tegen Guardiola speelt.

“Het is iets dat me extra motiveert, dat me adrenaline geeft. Dat is normaal na wat er gebeurd is”, zegt Ibrahimovic in gesprek met Sky Italia. “Ik gebruik het als iets positiefs, niet als iets negatiefs. Maar het zit altijd in mijn achterhoofd. Ik heb bij Barcelona veel geleerd, zowel op als buiten het veld. Zo leerde ik dat in het voetbal een situatie binnen 24 uur kan veranderen.”

“Het probleem lag niet bij mij, het probleem lag bij hem”, gaat de spits verder. “Ik heb geen idee waarom hij een probleem met mij heeft. Eerst belde hij me elke dag, maar ineens deed hij dat niet meer en speelde ik ook niet meer. Het is verleden tijd en ik ben iemand die naar de toekomst kijkt. De toekomst ligt voor me.”