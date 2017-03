Langeler: ‘Het is goed dat Bazoer geen lulsmoes heeft opgehangen’

Riechedly Bazoer besloot vorige week om zich af te melden bij Jong Oranje, omdat hij liever bij zijn club VfL Wolfsburg blijft. De middenvelder heeft net een basisplaats in Duitsland en richt zich liever op zijn prestaties bij zijn club. Bondscoach Art Langeler is in ieder geval blij dat Bazoer geen smoes heeft verzonnen.

Langeler sprak zaterdagavond met Bazoer over zijn twijfels. Ondanks waarschuwingen dat een afmelding gevolgen kan hebben voor de toekomst, meldde de middenvelder zich een dag later af. “Nee, ik heb Bazoer op zondag niet meer gesproken. Als hij had willen praten, dan had dat toch echt uit hem moeten komen”, zegt Langeler tegenover Voetbal International. “Ik wil het onderwerp laten rusten. Het is goed van hem dat hij zich afgemeld heeft. Dat hij geen lulsmoes heeft opgehangen over een blessure bijvoorbeeld. Hij wilde in Duitsland blijven.”

“Wij moeten nu verder”, vervolgt de bondscoach van Jong Oranje. “Voor Oranje spelen is een keuze. Ik heb de spelers in een eerste gesprek aangegeven dat we beginnen aan een nieuwe cyclus en dat we elkaar hard nodig hebben. Het feit dat de overige 21 spelers zich niet hebben afgemeld en positief reageerden op dat gesprek, stemt mij hoopvol.”