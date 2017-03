Karsdorp barst van zelfvertrouwen: ‘Of Danny Blind om mij heen kan?’

Rick Karsdorp voegde zich maandag met een goed gevoel bij het Nederlands elftal. De rechtsback won zondag met Feyenoord bij sc Heerenveen (1-2) en zag de voorsprong op naaste belager Ajax oplopen tot liefst zes punten, doordat de Amsterdamse aartsrivaal niet voorbij Excelsior kwam (1-1). De eerste landstitel sinds 1999 lonkt dan ook voor Feyenoord.

"We spelen nog zeven finales", houdt Karsdorp een slag om de arm voor de camera van FOX Sports. "Het vertrouwen is groot. Dat goede gevoel neem je toch mee naar Oranje", erkent de vleugelverdediger, die in oktober vorig jaar debuteerde in het Nederlands elftal tegen Wit-Rusland en enkele dagen later indruk maakte in het duel met Frankrijk.

"Of de bondscoach om mij heen kan? Natuurlijk, maar ik ga er alles aan doen om me te laten zien. Ik ga er niet zonder meer van uit dat ik speel. Ik moet er hard voor trainen en misschien heeft de bondscoach (Danny Blind, red.) al wat in zijn hoofd. Ik arriveer hier in elk geval met veel vertrouwen", besluit Karsdorp.