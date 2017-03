Tete prijst zich gelukkig in Noordwijk: ‘Het is best een rare wereld’

Kenny Tete is dit seizoen geen basisspeler bij Ajax, maar de rechtervleugelverdediger mocht zich maandag toch bij het Nederlands elftal in Noordwijk melden. Oranje speelt zaterdagavond de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije en enkele dagen later volgt een oefenduel met de nationale ploeg van Italië. Tete is in zijn nopjes met het vertrouwen dat hij geniet van Danny Blind.

"De trainer zei dat ik twee goede wedstrijden had gespeeld. Zo zie je hoe snel het kan gaan", vertelt de 21-jarige verdediger in gesprek met FOX Sports. Tete maakte recent indruk in de Europa League-wedstrijd tegen FC Kopenhagen en profiteert nu onder meer van de afwezigheid van Joël Veltman, die de geboren Amsterdammer op de bank houdt bij Ajax. "Ik mag ook wel een beetje van geluk spreken, want er zijn ook best wel veel blessures. Het is een beetje van alles wat. Het geluk moet je ook mee hebben."

Tete zat aanvankelijk niet bij de voorselectie, maar mag zich nu dus alsnog gaan opmaken voor de interlandperiode met Oranje. De rechtsback hoopt zijn selectieplaats in de toekomst te behouden. "Ik wil gewoon bij Ajax spelen en als ik dat daar goed doe, kom ik vanzelf wel weer in beeld", vervolgt Tete, die erkent de laatste tijd in onzekerheid te hebben geleefd. Dit seizoen verscheen hij pas driemaal aan de aftrap van een competitiewedstrijd van Ajax. "Tuurlijk twijfel je aan jezelf. Het is best wel een rare wereld."

Daley Blind

Daley Blind kan zaterdagavond tegen Bulgarije uitkomen. De verdediger is voldoende hersteld van een hoofdblessure die hij afgelopen donderdag opliep in de ontmoeting tussen Manchester United en FK Rostov in de Europa League. "Ik kreeg een tik op mijn hoofd en was zelfs even out", vertelde Blind bij aankomst in Noordwijk, geciteerd door het ANP. "De wedstrijd tegen Middlesbrough kwam nog iets te vroeg voor mij. Maar ik voel me nu weer helemaal fit. Ik ben er klaar voor."