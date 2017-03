‘Ik heb tegen Kanté gespeeld, hij is niet de beste middenvelder ter wereld’

N'Golo Kanté maakte afgelopen zomer voor bijna veertig miljoen euro de overstap van Leicester City naar Chelsea en de middenvelder wordt alom geprezen in zijn eerste seizoen op Stamford Bridge. Joey Barton erkent de kwaliteiten van Kanté, maar waakt voor overschatting.

"In Engeland zijn er hypes waar mensen zich moeilijk los van kunnen maken. Op dit momenteel zweert iedereen bijvoorbeeld bij N'Golo Kanté. Het is hip. Analytici noemen hem de beste middenvelder ter wereld, maar dat is niet het geval", verzekert het enfant terrible van de Engelse velden, die tegenwoordig onder contract staat bij Burnley. "Ik heb drie weken geleden tegen hem gespeeld. Hij is een goede speler die in een fenomenaal team speelt, maar hij is geen creatieve speler."

"Bovendien kun je iemand die nog nooit in de Champions League heeft gespeeld niet de beste middenvelder ter wereld noemen", vervolgt Barton in gesprek met Le Journal du Dimanche. "Twee jaar geleden kende niemand hem. Het verraste me dat de scouts hem aanvankelijk niet hebben opgepikt. Ik ben sceptisch, net zoals ik was met Dimitri Payet", besluit de Engelsman. Payet maakte vorig seizoen grote indruk namens West Ham United en opteerde in januari uiteindelijk voor een transfer naar Olympique Marseille.