Gullit nog niet klaar als trainer: ‘Als er iets leuks komt, ga ik het doen'

Als het aan Ruud Gullit ligt, keert hij nog als trainer terug in de voetbalwereld. De oud-international werkte in 2011 voor het laatst als hoofdtrainer, toen hij kortstondig aan het roer stond bij het Russische Terek Grozny. In gesprek met Helden Magazine geeft Gullit toe open te staan voor een nieuwe uitdaging.

“Als er iets leuks komt, ga ik het doen. Als er geen club komt, dan is het blijkbaar niet voor mij, maar voor een ander weggelegd”, zegt Gullit, die als trainer ook voor Chelsea, Newcastle United, Feyenoord en Los Angeles Galaxy werkte. “Ja, ik denk wel dat ik een goede trainer ben, ik heb verstand van voetbal, zie het spel en weet echt wel wat trainen en coachen is. Ik zit heel veel in het buitenland, kijk met een buitenlandse blik naar Nederland. Voor het buitenland zijn wij toch de eigenwijze betweters.”

Gullit is realistisch over zijn eigen trainerscapaciteiten. “Ik weet ook wat ik tekort kom, heb naast mij een zogenaamde leraar nodig, iemand die het kan overbrengen en trainingen kan uitzetten. Ik moet alleen maar letten op de details die het verschil kunnen maken en die zie ik heel goed”, zegt de oud-speler van onder meer Feyenoord, PSV en AC Milan. “Giovanni van Bronckhorst doet het goed bij Feyenoord, maar had toch even Dick Advocaat nodig. Hetzelfde geldt voor Phillip Cocu bij PSV, die had Guus Hiddink even nodig. Wat is daar op tegen? We hebben elkaar allemaal nodig, de leraar heeft de voetballer nodig, de voetballer de leraar.”