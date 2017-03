‘Nelom voegt weinig toe en Blind had beter St. Juste kunnen oproepen’

Afgelopen weekend vond speelronde 27 plaats. Voetbalzone-verslaggever Justus Dingemanse trekt wekelijks langs de velden om te zien wat er zich daar afspeelt en om na afloop te praten met de hoofdrolspelers. Op maandag rapporteert hij aan de redactie van Voetbalzone over de wedstrijden, interviews en meest opvallende momenten van het weekeinde!

Justus, je was zondagmiddag in Heerenveen. Wat was dat voor wedstrijd?

Net als het 2-2 gelijke spel eerder dit jaar in Rotterdam was ook de ontmoeting in Friesland een aantrekkelijke. In het eerste half uur klapte sc Heerenveen er vol bovenop en creëerde kans op kans. De 1-0 was dik verdiend en Giovanni van Bronckhorst mocht van geluk spreken dat de achterstand niet verder opliep. Na die dertig minuten kantelde de wedstrijd en nam Feyenoord het heft in handen. Met hard werken en grote druk werd de overwinning eigenhandig afgedwongen en daarmee trokken de Rotterdammers opnieuw een lastige uitwedstrijd over de streep. Na afloop sprak ik met een tevreden Jens Toornstra terwijl Erwin Mulder en Sam Larsson met lege handen stonden.

Feyenoord won dus uiteindelijk, maar kwam op achterstand door penalty.

Ja, de eerste die Feyenoord tegen kreeg dit seizoen. Miquel Nelom liet zich erg makkelijk uit de tent lokken door Reza Goochannejhad en legde hem neer in de zestien. Van de laatste acht strafschoppen tegen Feyenoord, veroorzaakte Nelom er trouwen maar liefst vier! De bezoekers van Voetbalzone gaven zondagmiddag zijn optreden als enige een onvoldoende, want naast het veroorzaken van de pingel ging er wel meer mis aan zijn kant. De 26-jarige linksback speelt al zes seizoenen in het eerste van Feyenoord, maar het verschil tussen hem en Terence Kongolo is behoorlijk. Nelom ligt nog tot 2018 vast, maar aan dit elftal voegt hij weinig toe en hij zou maar zo eens slachtoffer kunnen worden van het doorselecteren komende zomer.

Reza Goochannejhad stuurt Brad Jones verkeerde kant op en schiet de penalty zelf binnen.

Sinds de jaarwisseling heeft sc Heerenveen pas acht punten gepakt..

Dat is inderdaad behoorlijk pover uit tien duels, maar toch denk ik dat ze op dezelfde weg door moeten gaan. Deze ploeg herbergt een hoop kwaliteit en ze hebben een aantal wedstrijden stelselmatig te weinig gekregen. Na afloop was Jurgen Streppel daar zelf ook reëel over en ik kreeg niet de indruk dat hij aan zichzelf begint te twijfelen. Met nog zeven duels te gaan zijn er ook nog mogelijkheden zat om de play-offs te halen en als ze op deze manier door blijven voetballen, maken ze voldoende kans het daarin goed te gaan doen.

Ajax liet twee punten liggen op Kralingen en kwam op achterstand door een fout van De Ligt.

Ja, maar wat verwacht je dan? Die knul is zeventien jaar en iedereen kan zien dat hij een geweldige toekomst voor zich heeft, maar dit soort fouten horen gewoon bij een speler die net de leeftijd van een A-junior heeft. Daarnaast had Ajax daarvoor al achter kunnen staan als hij niet een goede tackle in de zestien had uitgevoerd. Desalniettemin kan ik de uitverkiezing voor Oranje niet goed volgen. Het is alle hens aan dek voor het Nederlands elftal en in de selectie lijkt mij daardoor geen plek voor iemand met 267 minuten ervaring in de Eredivisie. Ik snap best dat er een boel blessures zijn, maar neem dan bijvoorbeeld een Jeremiah St. Juste mee die bij Jong Oranje speelt en bijna twintig keer zoveel minuten in de Eredivisie gemaakt heeft. Ik wil niet provinciaal klinken, maar je kan mij niet wijsmaken dat als Matthijs de Ligt zijn minuten voor de Friezen had gemaakt hij ook uitverkozen was.

Wat was het probleem dan zondagmiddag bij Ajax?

Lasse Schöne legde na het duel de schuld bij de ploeg zelf. Te langzaam spel en veel te weinig kansen gecreëerd. De ploeg had met 65% wel het meeste balbezit en was een stuk nauwkeuriger in de passing dan Excelsior (77% tegen 57%), maar bleef dus desondanks steken op een 1-1 gelijkspel door de eerste competitietreffer van Justin Kluivert. Met zes punten achterstand en een doelsaldo van twaalf treffers minder dan dat van Feyenoord, is het kampioenschap (voorlopig) uit zicht. PSV is inmiddels ook tot op twee punten genaderd en dus is de druk op de klassieker van 2 april maximaal.

Wat viel je verder nog op dit weekend?

FC Twente dat de 3-0 nederlaag van vorige week wegspoelde met 0-3 winst in Kerkrade. Roda JC staat daardoor op de zestiende plaats en gaat de volgende speelronde op bezoek bij ADO Den Haag dat zeventiende staat. Alfons Groenendijk zal die wedstrijd écht moeten gaan winnen, maar met het 4-0 verlies tegen AZ zal hij niet bepaald zelfvertrouwen hebben getankt. Go Ahead Eagles bezet de laatste plaats door een pijnlijk 1-3 verlies in de IJsselderby tegen PEC Zwolle. De ploeg van Ron Jans staat daarmee nu zeven punten boven de streep en zou met winst in de volgende thuiswedstrijd tegen Excelsior zichzelf zo goed als veilig kunnen spelen. Tot slot is Siem de Jong met zijn vierde goal in drie duels (twee penalties) bezig aan een comeback. Geen overbodige luxe na een lange periode waarin hij kwakkelde met blessureleed en moeite had zijn oude vorm te hervinden.