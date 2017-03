Guardiola: ‘Hij heeft meer persoonlijkheid en ballen dan jullie allemaal’

Manchester City speelde zondagavond met 1-1 gelijk tegen Liverpool en John Stones was een van de beste mannen op het veld aan de kant van the Citizens. De centrale verdediger heeft dit seizoen de nodige kritiek te verwerken gekregen, maar Josep Guardiola was blij met zijn optreden en blijft Stones ook steunen.

“Stones heeft meer persoonlijkheid en ballen dan iedereen in deze zaal”, doelde Guardiola tijdens de persconferentie op het aanwezige journaille. “Als je ziet hoe hij presteert onder druk… Ik houd van hem. Ik bewonder hem zeer omdat het onder deze manager niet makkelijk is om centrale verdediger te zijn.”

De 22-jarige Stones maakte in augustus voor zeker 56 miljoen euro de overstap van Everton naar Manchester City en speelde tot dusverre 37 wedstrijden in het eerste elftal van zijn nieuwe werkgever. Daarin kwam de Engels international tot twee doelpunten.