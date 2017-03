Delle excuseert zich bij NEC-fans: ‘Ik schoot de bal eigenlijk terug als grapje’

Joris Delle erkent dat het niet juist was om de bal terug richting het publiek te schieten, zaterdagavond tijdens de wedstrijd tussen NEC en FC Utrecht (0-3). De doelman kreeg de bal tegen zich aangegooid, toen hij al een bal had om een uittrap te nemen. Delle schoot het leer vervolgens hard in het vak met fans van de Nijmeegse club.

Zondagochtend is door de technische staf met Delle gesproken over zijn actie. Delle heeft spijt van het terug schieten van de bal. "Ik schoot de bal eigenlijk terug als grapje, en daar werd op gereageerd door enkele supporters", vertelt Delle op de clubsite. "Ik begrijp die reactie en ik wil graag mijn excuses aanbieden. Het was niet mijn bedoeling om supporters te beledigen of uit te dagen."

"Ik waardeer de steun van onze fans gedurende dit seizoen heel erg. Samen met hen en het team wil ik dit seizoen tot een goed einde brengen. We hebben als club enkele belangrijke weken voor de boeg waarin we ieders positieve steun nodig gaan hebben, zowel van de spelers en staf als van supporters. We zetten hiermee een streep onder deze actie." NEC staat momenteel vijf punten boven de rode streep.