Vertonghen baalt: ‘Hij is de beste voetballer van de Premier League’

Jan Vertonghen vindt ploeggenoot Harry Kane de beste voetballer van de Premier League. De spits was tot dusver dit seizoen goed voor 19 treffers in 22 competitieduels, maar Tottenham Hotspur zal het voorlopig zonder hem moeten doen. Kane liep afgelopen weekeinde tegen Millwall schade aan zijn enkelbanden op en zal vier tot zes weken aan de kant staan.

"Een hard gelag, natuurlijk. Ik vind Harry de beste voetballer van de Premier League", zo oordeelt Vertonghen. "We zullen hem zonder meer missen, maar we hebben heel veel andere opties. Dat zagen we tegen Millwall en dat zagen we ook toen hij in oktober aan de kant stond."

De absentie van Kane zorgt ervoor dat Vincent Janssen waarschijnlijk meer speeltijd zal krijgen. De Nederlander maakte tegen Millwall eindelijk zijn eerste veldgoal. "Ik ken Janssen heel erg goed. Hij is gebrand om hier te slagen. De positie van spits is de lastigste in de Premier League. Veel spelers hebben er moeite mee om die rol te vervullen. Zelfs voor de beste spitsen ter wereld is het moeilijk om in de Premier League te scoren." Tottenham speelt zondagmiddag in eigen huis tegen Southampton.