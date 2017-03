Dortmund-baas: ‘Wie moet hij eruit spelen? Messi? Neymar? Súarez?’

Hans-Joachim Watzke moest vrijdag lachen toen hij werd geconfronteerd met het gerucht dat Barcelona de verrichtingen van Ousmane Dembélé nauwlettend in de gaten houdt. De pas negentienjarige aanvaller maakte vorig jaar zomer de overstap van Stade Rennes naar Borussia Dortmund, waar hij tot een sensatie op de Duitse velden is uitgegroeid.

"Ous heeft een contract tot medio 2021. Het is overduidelijk dat hij ook komend seizoen voor Borussia Dortmund zal spelen", zo verzekerde de algemeen directeur van die Borussen. "En stel jezelf eens de vraag. Wie moet hij bij Barcelona eruit spelen? Lionel Messi? Neymar? Luis Suárez?"

Borussia Dortmund kocht Dembélé vorig jaar zomer voor vijftien miljoen euro en dat was een schot in de roos. De aanvaller speelde tot dusver 37 officiële duels en was daarin goed voor 7 doelpunten en liefst 16 assists. Geen enkele voetballer van Borussia Dortmund heeft een transferclausule in zijn contract staan.