Blind wil Antonio Conte kopiëren: ‘Ik heb al een beslissing genomen’

Danny Blind kan voor de komende interlands tegen Bulgarije en Italië eindelijk weer keuzes maken. Toch is de bondscoach van het Nederlands elftal van mening dat de selectie niet 'breed' genoeg is. "We kunnen een sterk elftal opstellen, maar dat moet nog wel groeien en is geen wereldtop", zo erkende de oefenmeester.

"We hebben veel spelers die een fase ingaan waarin ze een stap moeten zetten. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Georginio Wijnaldum, Quincy Promes, Davy Klaassen en Kevin Strootman." Blind wijst erop dat het ontbreken van spelers altijd voor kwaliteitsverlies zorgt. "Maar ik ben wel blij dat ik weer keuzes heb kunnen maken. Tussen Davy Pröpper en Jens Toornstra bijvoorbeeld. Dat is positief."

Blind wilde niet aangeven wie momenteel de eerste doelman van het Nederlands elftal is. Jeroen Zoet heeft dit seizoen weliswaar een basisplaats, maar Michel Vorm en Jasper Cillessen zijn ook een optie. "Kwaliteit is leidend", zo werd Blind door het Algemeen Dagblad geciteerd. "Natuurlijk is het beter als een speler veel speelt, en in je uiteindelijke keuze kan het verschil maken. Maar het is niet in alle gevallen het belangrijkste. Het liefst zou ik een keeper hebben die de komende vijf jaar onomstreden is, maar op dit moment liggen de feiten anders is."

Blind geeft als bondscoach de voorkeur aan een 4-3-3-systeem, maar hamert erop dat de spelers in meerdere systemen moeten kunnen spelen. "Ik denk zelf niet zo zeer aan 5-3-2. Eerder aan 3-4-3", zo stelde de oefenmeester, die daarmee de speelstijl van onder meer het succesvolle Chelsea van Antonio Conte zou hanteren. "Ik heb mijn beslissing al genomen over hoe ik het ga doen, maar daar zeg ik nog niets over."