Keane haalt snoeihard uit na opmerking Mourinho en ‘banaanincident’

Roy Keane heeft geen goed woord over voor de reactie van José Mourinho na de 1-0 zege op FK Rostov van donderdagavond. De oefenmeester klaagde na afloop opnieuw over het drukke speelschema van Manchester United. "We hebben heel veel vijanden", zei Mourinho, om eraan toe te voegen dat zijn ploeg zondag 'waarschijnlijk' van Middlesbrough gaat verliezen. Keane vindt de uitspraken volslagen onzin.

"Ik heb in mijn leven nog nooit zoveel onzin aangehoord. Waarom moeten we naar die onzin luisteren? Het slaat helemaal nergens op, wat hij zegt", haalt de Ierse clublegende uit in gesprek met ITV. "Hij is de trainer van Manchester United, een van de grootste clubs ter wereld. Kijk naar de selectie die hij tot zijn beschikking heeft. En dan blijft hij zeuren over wedstrijden en vermoeidheid."

Volgens Keane heeft Manchester United juist de wind mee gehad in de bekertoernooien, met veel thuiswedstrijden en een aantal gunstige lotingen. "De man kraamt absoluut onzin uit. Misschien is de club wel te groot voor hem en kan hij niet omgaan met alles wat er van hem wordt gevraagd. Ik word doodziek van hem", snauwt de analist. Ook het veelbesproken 'banaanincident' kan niet op goedkeuring rekenen van Keane. Middenin de wedstrijd at Marcos Rojo een banaan op, die via enkele omwegen bij hem terecht was gekomen.

"Dat was allemaal in scène gezet. Geen twijfel mogelijk", stelt Keane. "Mourinho had het over een speler die van vermoeidheid in elkaar stort, maar deze wedstrijd was makkelijker dan een trainingspotje. Dit was eenvoudiger dan elf tegen elf op het trainingsveld. Wat een onzin weer. Ze maakten er een te groot drama van. Mourinho heeft andere mensen in zijn staf. Een fitnesstrainer of iemand van de medische staf had met de banaan op het veld kunnen komen. Maar hij gaf hem aan Ashley Young, die hem weer doorgaf."