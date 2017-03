De Ligt: ‘Ibrahimovic is drie keer zo goed, het zou een uitdaging zijn’

Matthijs de Ligt was drie jaar toen Ajax voor de laatste keer de kwartfinales van een Europees toernooi bereikte, de Champions League. Met de zeventienjarige verdediger in de ploeg schaarden de Amsterdammers zich donderdag ten koste van FC Kopenhagen weer bij de laatste acht, dit keer het toernooi om de Europa League. "Voor mij persoonlijk een mooi moment. Je wint 2-0, je speelt de hele wedstrijd. Toch de achtste finales van de Europa League..."

"Ik denk niet dat veel zeventienjarigen dat meemaken", zo vertelde De Ligt na afloop van de wedstrijd in de Amsterdam ArenA, in gesprek met de NOS. De Ligt en Davinson Sánchez, zijn partner centraal achterin, speelden een haast vlekkeloze wedstrijd. "Of De Ligt/Sanchez het ideale koppel is voor Ajax? Dat is aan de trainer. Ik moet eerlijk zeggen: het stond ook al goed."

De Ligt had de taak om Andreas Cornelius in toom te houden. "Die spits was niet de scherpste. Ik kon er drie keer voor komen en toen had ik hem. Ik probeerde er zo kort mogelijk op te zitten." De tiener heeft geen voorkeur voor een tegenstander in de volgende ronde. "Manchester United? Hmmm, Zlatan Ibrahimovic is drie keer zo goed als Cornelius en zou in elk geval een uitdaging zijn", zo citeerde De Telegraaf.