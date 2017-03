‘Heel trotse’ Bosz: ‘Daar zitten nu geen koekenbakkers meer bij’

Ajax plaatste zich donderdagavond voor het eerst sinds 2003 voor de kwartfinales van een Europees toernooi. In Amsterdam werd na de 2-1 nederlaag van vorige week met 2-0 gewonnen van FC Kopenhagen. Peter Bosz had lovende woorden voor zijn ploeg. "Ik ben heel trots'', glunderde de trainer van de Amsterdamse club in gesprek met RTL7.

Bosz wilde echter niet tevreden zijn met de plek bij de laatste acht. "We willen verder. Maar je komt nu bij de laatste acht, daar zitten geen koekenbakkers neer bij. ,Als je tegen zo'n lastige tegenstander zo'n wedstrijd op de mat kan leggen, dan kan ik alleen maar één groot compliment aan de jongens geven. Dit is echt een teamprestatie.''

"Onze verdedigers moesten opkleunen tegen twee van die grote spitsen, de middenvelders moesten bijsluiten maar ook weer terugkomen en de aanvallers moesten druk zetten'', vervolgde Bosz zijn analyse. "Nogmaals, dit was echt een teamprestatie.'' Toch zag de oefenmeester ook een kritisch punt: het niet afmaken van de vele kansen. "Nu bleef het billenknijpen tot het einde. Een vrije trap van hen kan zo maar goed vallen. Verder hadden we de wedstrijd wel onder controle.''