Onpasseerbare Oblak helpt Atlético Madrid naar de kwartfinales

Atlético Madrid heeft Bayer Leverkusen uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. Na de 2-4 overwinning in Duitsland, bleef het bij een doelpuntloos gelijkspel in het Vicente Calderón. In Madrid deed de club uit Leverkusen er alles aan om te stunten, maar doelman Jan Oblak bleek onpasseerbaar.

Atlético Madrid had de basis voor de kwalificatie voor de volgende ronde al gelegd in Leverkusen. Het moest heel gek lopen wilde het geplaagde Bayer Leverkusen zich alsnog kwalificeren voor de kwartfinales. Na de heenwedstrijd besloot de Bungesliga-club dat het tijd was voor een nieuwe trainer. Roger Schmidt werd op straat gezet en Tayfun Korkut aangesteld. Maar onder leiding van de nieuwe coach wist de nummer tien van de Bunesliga de achterstand niet weg te poetsen.

De bezoekers hadden woensdagavond niets te verliezen en met die opvatting speelde de ploeg van Korkut ook. Leverkusen verscheen uitstekend voor de dag en kreeg in de eerste helft verschillende mogelijkheden om op voorsprong te komen. Javier ‘Chicharito’ Hernandez was er een paar keer dichtbij, maar zijn vizier stond niet op scherp. Bernd Leno zorgde er met een aantal reddingen aan de andere kant van het veld voor dat zijn ploeg in leven bleef.

Jan Oblak kreeg veel te doen, maar hield zijn doel schoon.

Na rust voerde Bayer Leverkusen de druk verder op. Na 68 minuten spelen kreeg Kevin Kampl dé kans om de score te openen, maar hij stuitte op de geweldig keepende Jan Oblak. Ook vanuit de rebound kreeg Leverkusen de bal niet langs de Sloveense sluitpost. De keeper van Atléti groeide uit tot de man van de wedstrijd aan Madrileense zijde. Tien minuten voor tijd bracht hij ook nog eens knap redding op een verwoestende uithaal van invaller Leon Bailey.

Waar de bezoekers alleen maar dachten aan aanvallen, kreeg de ploeg van trainer Diego Simeone vanuit de tegenstoot verschillende mogelijkheden, maar de genadeklap bleef uit. Op aangeven van Antoine Griezmann had Saúl Níguez de 1-0 op zijn schoen, maar hij stuitte op Leno. De tijd tikte weg in het nadeel van Bayer Leverkusen, dat niet meer wist te scoren en zich volledig kan gaan richten op het slot van de competitie.