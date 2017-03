Van de Beek vol vertrouwen: ‘Dan gaat Feyenoord vanzelf punten verspelen’

Door de schorsing van Davy Klaassen lijkt het erop dat Donny van de Beek komende donderdag opnieuw aan de aftrap zal staan tegen FC Kopenhagen. In de Deense hoofdstad had de middenvelder een basisplaats omdat Hakim Ziyech rust kreeg. Ajax moet in de eigen Amsterdam ArenA een 2-1 nederlaag zien weg te poetsen.

De opdracht voor de Amsterdammers is donderdag volgens Van de Beek duidelijk. "Kopenhagen uitschakelen. De club heeft uitgesproken ook in Europa te willen presteren, dan ga je dus niet een wedstrijd laten lopen. We willen zo ver mogelijk komen, dat is ook goed voor het Nederlands voetbal”, stelt de middenvelder tegenover ELFVoetbal. Van de Beek vindt het niet erg om twee wedstrijden in één week te spelen. “Nee, persoonlijk vind ik het lekker om twee wedstrijden in de week te spelen. Dan kom je in een ritme.”

“Je hoort mensen zeggen dat het misschien beter is om wedstrijdgericht te trainen, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dat je als ploeg en als speler juist beter wordt als je veel wedstrijden speelt. Dan sluipen de automatismen er sneller in. Sneller dan op een training”, gaat Van de Beek verder. Hij denkt dat het nog geen zin heeft om met de wedstrijd tegen Feyenoord, over twee weken, bezig te zijn. “Misschien hebben we in Groningen wel te veel naar Feyenoord gekeken. Waardoor we daar onnodig punten lieten liggen. We moeten eerst tegen Kopenhagen de klus klaren. En daarna moeten we elke wedstrijd winnen. Dan gaat Feyenoord vanzelf punten verspelen. Daar ben ik van overtuigd.”