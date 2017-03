‘Neres komt uit het warme Brazilië en moet dan op De Toekomst spelen’

David Neres maakte in januari voor twaalf miljoen euro de overstap van São Paulo naar Ajax, maar de aanvaller weet zich vooralsnog niet verzekerd van een basisplaats. Coach Peter Bosz liet Neres tweemaal opdraven als invaller in de hoofdmacht van de Amsterdammers, terwijl de Braziliaan ook al twee wedstrijden speelde voor de beloften. Voormalig Ajacied Andy van der Meyde wil graag meer zien van de twintigjarige buitenspeler.

"Ik ben erg benieuwd naar Neres en hoop dat hij er snel in komt", vertelt de oud-vleugelspits in gesprek met Ajax1. "Zo’n wedstrijd in Jong Ajax is gewoon heel anders. Die wedstrijden zijn moeilijker dan met het eerste elftal. Die jongen komt net uit het warme Brazilië en dan moet je op de koude Toekomst gaan spelen. Als je lekker in de ArenA speelt, met goeie jongens om je heen, dan gaat het vanzelf allemaal een stuk beter."

Van der Meyde zegt gecharmeerd te zijn van Justin Kluivert, die net als Neres op de rechterflank uit de voeten kan. "Kluivert vind ik écht fantastisch. Dat kleine mannetje durft gewoon acties te maken", vervolgt de ex-speler van onder meer Internazionale en Everton. "Hij mag nog wel meer schijt aan alles krijgen. Het is natuurlijk even wennen, maar ik denk dat als hij de kans krijgt dat hij een hele goede speler gaat worden voor Ajax. Daar ben ik eigenlijk 100% van overtuigd."