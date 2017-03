Jans: ‘Het zou geweldig zijn als Suárez daar bij Barcelona op aandrong’

Ron Jans neemt na dit seizoen voorlopig afscheid van het trainersvak. De hoofdtrainer van PEC Zwolle treedt in dienst bij de KNVB als ‘leercoach’. Vanaf april gaat hij zijn nieuwe werkzaamheden combineren met zijn trainerschap bij de Eredivisionist, waar hij na dit seizoen vertrekt. Jans gaat zich bezighouden met de selectieprocedure rondom de cursus voor de opleiding coach betaald voetbal.

"Ik heb het gevoel de goede keuze te hebben gemaakt. Gedachten als 'ik moet nog een keer bondscoach van Nederland worden' heb ik niet zo", zegt Jans dinsdag in gesprek met De Telegraaf. "Het is er de tijd van het seizoen ook nog niet voor, maar er heeft zich ook geen club gemeld hoor, voor Ron Jans. Ik heb ook slechts een paar keren in mijn leven gedacht: had nu maar iets meer geduld gehad."

Jans was in het verleden werkzaam voor Standard Luik, maar dat was geen onverdeeld succes. Voor een nieuw buitenlands avontuur moet het plaatje gewoon kloppen, maar hij ziet een avontuur in de Championship of de 2. Bundesliga sowieso niet zitten. "Op de niveaus hoger denken ze heus niet aan mij. Wie is Ron Jans in vredesnaam?"

"Als Luis Suárez er nu bij de voorzitter van Barcelona op aandrong dat hij Ron Jans moest nemen, al is het maar als assistent, dat zou toch geweldig zijn?", vertelt Jans met een knipoog over zijn voormalig pupil bij FC Groningen. "Maar zie jij dat gebeuren? Het is voor mij belangrijk dat ik ergens uit mijn kracht kan werken, in een organisatie waarin de mensen elkaar steunen."