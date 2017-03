Mourinho: ‘Ik wist dat hij het dit seizoen moeilijk zou gaan krijgen’

Marcus Rashford beleefde vorig seizoen een stormachtige doorbraak bij Manchester United en het supertalent leek die lijn deze jaargang weer door te gaan trekken. Onder José Mourinho komt de jonge Engelsman er echter tot nu toe minder aan te pas en dat is precies wat zijn nieuwe trainer verwacht had.

“Ik wist dat het een moeilijk seizoen voor hem zou gaan worden, na zijn verrassende doorbraak. Dat was een seizoen zonder druk, een seizoen waarbij niemand iets van je vraagt, niemand kende hem, hij komt erin en maakt meteen een impact, hij voelde zich vrij”, legt de Portugees uit aan de Daily Mirror. “Hij is gewoon een jongen die plezier heeft in het voetbal. Het tweede seizoen zou altijd moeilijk gaan worden, maar ik denk dat zijn derde seizoen weer goed wordt.”

“Het tweede seizoen is de moeilijkste, het is de druk, de mensen die hem kennen, de verwachtingen en hij is nu een international. Laat hij het wel zien bij zijn club?”, gaat Mourinho verder. “Hij is een goede jongen met een goede mentaliteit en nu moeten we het drie wedstrijden zonder Zlatan Ibrahimovic doen. Hij heeft de laatste tijd een paar wedstrijden in de spits gespeeld, maar ik ga jullie niet vertellen of hij gaat starten tegen Chelsea. Hij krijgt zijn kansen, zijn minuten, en doet veel ervaring op, dus ik ben er blij mee.”