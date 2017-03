Ziyech bijt van zich af na kritiek: ‘Mensen doen dat om aandacht te krijgen’

Hakim Ziyech kreeg de afgelopen dagen veel kritiek te verwerken, maar bijt nu van zich af. De Marokkaans international gaf in aanloop naar het Europa League-duel met FC Kopenhagen (2-1 nederlaag) aan dat hij niet het gevoel had volledig fit te zijn, waarna trainer Peter Bosz besloot hem op de bank te zetten. Zondag startte Ziyech ‘gewoon’ weer in de basis tegen FC Twente (3-0) en gaf hij na afloop zijn kijk op het verhaal.

Na de overwinning tegen Twente vertelde Ziyech dat hij donderdag dacht niet honder procent te kunnen geven tegen Kopenhagen. "Ik luister goed naar mijn lichaam en heb het er met de trainer over gehad”, aldus de middenvelder tegen FOX Sports. “Hij zei dat we genoeg andere spelers hebben die het ook kunnen invullen. Voor de wedstrijd tegen Groningen voelde ik de vermoeidheid nog niet, na de wedstrijd wel. Hoe ik het voelde? Ik herstelde minder snel. Dat voel je aan alles.”

Er waren verschillende reacties op het verzoek van Ziyech om niet vanuit de basis te startten tegen Kopenhagen, maar daar haalt hij zijn schouders over op. "Mensen die daar allerlei meningen over hebben, kritiek hebben, doen dat om aandacht te krijgen. Ik vond het professioneel en de trainer ook. Mensen hebben altijd wat te zeggen, maar daar moet je mee leven."