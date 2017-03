Barcelona verslikt zich vier dagen na ‘la remontada’ in Deportivo

Barcelona heeft het goede gevoel van de legendarische comeback tegen Paris Saint-Germain, ook wel la remontada gedoopt in Spanje, zondag niet voort kunnen zetten tegen Deportivo La Coruña. De degradatiekandidaat gaf de sterren uit Catalonië geen moment om uit te blazen van hun huzarenstukje in de Champions League en waren uiteindelijk met 2-1 te sterk. Barça biedt Real Madrid zo de kans om over de huidige koploper heen te gaan, terwijl voor Deportivo de rode streep verder uit zicht verdwijnt.

De krachttoer die Barcelona in het miljardenbal uit moest halen leek zondagmiddag nog steeds in de benen te zitten. Deportivo zat er vanaf het eerste moment bovenop en zorgde er door hun aanhoudende druk voor dat de bezoekers ondanks een overschot aan balbezit voor rust in aanvallend opzicht weinig voor elkaar kregen. De thuisploeg slaagde er ook nauwelijks in om zich offensief te onderscheiden, maar ging wel met een voorsprong aan de thee.

Marc-André ter Stegen had in eerste instantie nog wel het antwoord op een inzet van Joselu, die echter na een ongelukkig moment van de doelman toch de openingstreffer binnen kon tikken. Een donderpreek van Luis Enrique in de rust leek vervolgens het gewenste effect te hebben want Luis Suárez, die net als Lionel Messi in de eerste helft onzichtbaar was, herstelde de balans na een minuut spelen al door een rebound binnen te prikken.

Barcelona kwam in A Coruña nauwelijks tot kansen

Dit bleek echter niet de opmaat naar meer voor de bezoekers want Barça slaagde er nog steeds nauwelijks in om een gat te vinden in de hechte verdediging van de degradatiekandidaat. Een poging van Denis Suárez kon als nauwelijks meer dan een waarschuwingsschot beschouwd worden en met nog een kwartier te gaan profiteerde Deportivo optimaal van het gebrek aan lengte bij de bezoekers.

Ter Stegen had in eerste instantie nog wel het antwoord op een kopbal van Joselu, maar kon niet voorkomen dat Deportivo daarna wederom een hoekschop mocht nemen. Álex Bergantiños had ditmaal meer geluk toen hij hoog boven Jordi Alba uittorende en de 2-1 tegen de touwen kopte. Suárez liet vervolgens een flinke kans op de gelijkmaker onbenut en in de blessuretijd was Messi de enige die zijn ploeg nog van puntverlies af kon houden. De Argentijn mikte een vrije trap echter net over de lat, waardoor de blamage compleet was.