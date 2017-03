Late vrije trap helpt invaller Sneijder en consorten aan belangrijke zege

Galatasaray heeft zaterdagavond ternauwernood een overwinning kunnen veiligstellen. Het team van Igor Tudor leek in eigen huis niet verder te komen dan een gelijkspel tegen Gençlerbirligi, maar enkele minuten voor het einde schoot Selcuk Inan de bal uit een vrije trap heerlijk achter doelman Johannes Hopf: 3-2. Wesley Sneijder kwam in de 72e minuut binnen de lijnen voor Josue.

Galatasaray, dat zonder de geblesseerde Nigel de Jong aantrad, kon niet slechter aan de wedstrijd beginnen. Abdul Khalili werkte het leer na 32 seconden al achter Fernando Muslera en dat was het snelste competitiedoelpunt van het seizoen. Vier minuten later schoot Selçuk al de gelijkmaker binnen, na een handsbal in het strafschopgebied. Het eerste bedrijf leek in een remise te eindigen, maar op slag van rust zette Lukas Podolski toch de 2-1 op het scorebord.

Een aparte handsbal van Tolga Cicerci ruim twintig minuten voor tijd resulteerde in een strafschop voor Genclerbirligi. Muslera keerde de inzet van Serdar Güler, maar moest vlak daarna het antwoord schuldig blijven op een strafschop van Selçuk Sahin: 2-2. Een overtreding op Garry Rodrigues stond aan de basis van de 3-2 van Selçuk, die het team van Tudor drie belangrijke punten schonk. Galatasaray staat nu derde, met twee punten meer dan aartsrivaal Fenerbahçe.