‘De Ligt doet denken aan Heitinga; hij kan een hele grote worden’

Matthijs de Ligt staat donderdagavond tijdens de uitwedstrijd tegen FC Kopenhagen in de basis, zo liet Peter Bosz woensdag al weten. De trainer voorspelt een mooie toekomst voor de verdediger en dat doet Sjaak Swart ook.

De icoon van de huidige nummer twee van de Eredivisie vindt de zeventienjarige De Ligt erg volwassen spelen, zo vertelt hij in een interview met Voetbal International: “Je kan De Ligt zo in Ajax 1 zetten, meteen, geen enkele twijfel over mogelijk. Hij doet me denken aan Johnny Heitinga, toen die als jochie doorbrak.”

“De Ligt is in het veld brutaal, op een goede manier, durft ook een beukie uit de delen. Hij kan een hele grote worden”, besluit Swart. De Ligt speelde tot dusverre tien wedstrijden voor Ajax en daarin kwam hij tot twee doelpunten. Zijn contract loopt nog tot medio 2019 door.