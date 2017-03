‘Er waren gesprekken met Barça, maar ik wilde alleen naar Chelsea’

Marco Alonso trok afgelopen zomer voor een flink bedrag naar Chelsea en de Spanjaard lijkt die 23 miljoen euro als belangrijke schakel in een team dat op koers ligt om landskampioen meer dan waard te zijn. The Blues waren ruim een halfjaar geleden echter niet de enige grootmacht die zich bij de back heeft gemeld.

“Ja, er waren een aantal gesprekken met Barcelona, maar de waarheid is dat ik op dat moment niet van plan was om Fiorentina te verlaten. Toen Chelsea kwam, begon ik pas na te denken over een transfer”, doet hij uit de doeken tegenover IBTimes. “Er waren een aantal geweldige teams geïnteresseerd, maar ik besloot naar Chelsea te gaan omdat dat een club is die ik altijd heb bewonderd.”

“Ik zag een mogelijkheid om hier te slagen. Ik had een aantal aanbiedingen uit Italië en Spanje, maar toen Chelsea kwam hoefde ik niet nog een keer na te denken”, gaat Alonso verder. “Vanaf mijn eerste jaren bij Bolton Wanderers merkte ik al dat Chelsea een geweldige club is en dat het de juiste keuze was om hier te komen. Het gaat goed, maar ik moet wel zo doorgaan omdat ik denk dat ik nog meer kan bieden.“