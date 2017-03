Wenger legt schuld bij Sidiripoulos: ‘Niet uit te leggen en schandalig’

Arsenal ging dinsdagavond in de achtste finales van de Champions League voor de tweede keer met 5-1 onderuit tegen Bayern München. Arsène Wenger was na afloop niet kritisch op zichzelf of zijn spelers. De Fransman wees naar de arbitrage en legde de schuld van de nederlaag grotendeels bij scheidsrechter Tasos Sidiropoulos.

"Niet uit te leggen en schandalig", foeterde Wenger, die geen goed woord over had voor de beslissing om Laurent Koscielny een rode kaart te geven en Bayern een penalty toe te kennen. "Robert Lewandowski stond buitenspel. En dat was trouwens helemaal geen penalty. Koscielny werd dus onterecht naar de kant gestuurd

"Na die rode kaart was het voor ons heel moeilijk om er nog wat van te maken, maar ik vind dat mijn team zich fantastisch heeft ingezet en heel goed heeft gespeeld. We hadden alleen pech met wat beslissingen." Eerder had Sidiropoulos ook al naar de stip moeten wijzen na een overtreding op Walcott, meende Wenger.