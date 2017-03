‘Ik kan niet voor Koeman spreken, maar iedereen hoopt dat hij blijft’

Luis Enrique maakte vorige week bekend aan het eind van het seizoen op te stappen bij Barcelona en sindsdien gonst het van de geruchten over zijn opvolging. Een van de namen die voortdurend terug blijft komen is die van Ronald Koeman: de Nederlander heeft een verleden als speler in het Camp Nou en maakt in Engeland indruk als trainer van Everton. Als het aan Ashley Williams ligt, blijft zijn coach echter gewoon in Liverpool.

“Wat mij persoonlijk betreft, en ook de rest van de jongens, hopen we natuurlijk dat hij blijft. Hij is hier begonnen met het bouwen van een team en we zijn er allemaal van overtuigd dat de toekomst er goed uit ziet voor Everton”, vertelt de verdediger aan de Daily Mail. “Maar hij heeft wellicht zijn eigen ambities. Ik kan niet voor hem spreken, maar wij willen graag dat hij blijft. Je kan aan onze vorm zien dat wat hij doet werkt.”

Koeman haalde eerder Tottenham Hotspur aan als voorbeeld voor welke kant hij op wil met Everton en Williams ziet ook wel wat in die vergelijking: “Ik denk dat we aan een team bouwen, de trainer bouwt het team dat hij wil hebben. Bij Tottenham staat het al wat beter, zij spelen de meeste wedstrijd met dezelfde elf en ze kennen elkaar erg goed, daar proberen wij ook te komen. We zagen de wedstrijd tegen the Spurs (een 3-2 overwinning voor Tottenham, red.) als een goede test, aangezien zij een van de beste teams in de competitie zijn.”