‘De club Feyenoord en de stad Rotterdam verdienen een prijs’

Jean-Paul Boëtius vertrok afgelopen transferperiode op huurbasis van FC Basel naar Racing Genk en hoewel de vleugelspeler druk is met zijn nieuwe club, volgt hij zijn oude werkgever Feyenoord nog steeds op de voet. Voor Boëtius wordt het wel weer eens tijd dat de club een grote prijs pakt.

“Ik ben 22 en heb in totaal vijftien jaar bij Feyenoord gespeeld. In die tijd heb ik veel mooie dingen mogen meemaken. Ik ben supertrots hoe de club het nu doet. De club Feyenoord en de stad Rotterdam verdienen een prijs”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Boëtius verliet Feyenoord in 2015 voor Basel, maar moest in zijn laatste periode in Zwitserland vooral genoegen nemen met een plek op de bank. Bij Genk hoopt hij zijn loopbaan weer nieuw leven in te blijven en hij sluit een langer verblijf niet uit: “We hebben een optie in het contract staan, als de club die licht, dan ben ik nog drie seizoenen speler van Genk. Ik ben tevreden hier en hoop dat het zover komt.”