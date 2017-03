Wenger haalt uit: ‘Dit soort vragen horen hier niet thuis’

De positie van Arsène Wenger bij Arsenal staat al enige tijd ter discussie en na de nederlaag tegen Liverpool wordt er nog heviger gespeculeerd over de toekomst van de Fransman. Wenger zelf was tijdens een persconferentie in aanloop naar het belangrijke Champions League-duel met Bayern München echter niet gediend van een vraag aan het adres Per Mertesacker.