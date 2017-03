Bruma zet streep door interlands: ‘Ik heb ook geluk gehad’

Jeffrey Bruma staat drie tot vier weken aan de kant, zo heeft VfL Wolfsburg maandag via de officiële kanalen laten weten. De centrale verdediger liep afgelopen zaterdag in het duel met FSV Mainz een knieblessure op en moet voorlopig dus rust houden.

De 25-jarige Bruma kan niet in actie komen in de competitiewedstrijden tegen RB Leipzig en SV Darmstadt 98 en ook het WK-kwalificatieduel met Bulgarije van 25 maart en de vriendschappelijke interland tegen Italië van 28 maart moet hij aan zich voorbij laten gaan. Bruma hoeft overigens niet geopereerd te worden.

“Het is natuurlijk jammer dat ik de ploeg de komende weken niet kan helpen, maar ik ben ook opgelucht dat ik niet zwaarder geblesseerd ben geraakt. Het had ook veel slechter voor mij uit kunnen pakken, dus ik heb geluk gehad. Ik concentreer mij er nu op om zo snel mogelijk fit te worden en om vervolgens weer terug te keren in het elftal”, aldus Bruma.