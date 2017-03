El Ahmadi: ‘We waren veel te slap; dit was niet kampioenswaardig’

Feyenoord speelde Ajax zondag in de kaart door met 1-0 te verliezen van Sparta Rotterdam. De formatie van trainer Giovanni van Bronckhorst kreeg al gauw het winnende doelpunt om de oren en Karim El Ahmadi was na afloop kritisch.

De middenvelder constateerde voor de camera van FOX Sports dat de tegenstander in de duels sterker was en dat Feyenoord ‘veel te slap’ was: “Je komt heel snel achter en loopt achter de feiten aan. Normaal gesproken creëren we veel kansen, maar vandaag niet. We doen onszelf tekort.”

El Ahmadi vond het optreden van de koploper van de Eredivisie ‘niet kampioenswaardig’: “We hebben het zélf gedaan. Sparta was scherp en wij waren dat niet. Nu wordt het weer spannend. Dat hebben we zelf gedaan.” Alleen NEC verloor dit seizoen overigens meer punten tegen promovendi dan Feyenoord: elf om zes.