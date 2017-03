‘Nijland heeft tegen Faber gezegd dat ik niet mag worden opgesteld’

Hedwiges Maduro verzekert dat hij bij FC Groningen op bevel van technisch directeur Hans Nijland geen minuten meer mag maken. De 31-jarige middenvelder bevindt zich dit seizoen in een uitzichtloze situatie en maakt ook zondag geen deel uit van de selectie voor de thuiswedstrijd tegen Ajax.

"Het is een hele rare situatie, waarin er eigenlijk alleen maar verliezers zijn", zo stelt Maduro, in het televisieprogramma De Tafel van Kees, van FOX Sports. "De grootste reden dat ik niet speel, is omdat de club me niet meer wil hebben. Er zitten geen sportieve redenen achter. Technisch directeur Nijland heeft tegen trainer Ernest Faber gezegd dat ik niet mag worden opgesteld."

Vertrekken is de eerste optie voor Maduro, die in de winter naar clubs in Amerika kon.

"Dat ging niet door, waardoor ik nog steeds speler ben van Groningen. Een beetje raar dat ze geen gebruik meer van me maken." Volgens Maduro is hij te duur voor de club. "Er zijn zelfs wedstrijden geweest waarin we geen middenvelders hadden, en nog steeds zat ik op de tribune. Dan stonden er zelfs verdedigers op het middenveld. Je gaat mij niet vertellen dat ik niet goed genoeg meer ben voor Groningen."