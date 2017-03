PSG ontsnapt dankzij late strafschop aan puntverlies bij laagvlieger

Paris Saint-Germain heeft zaterdagmiddag op het nippertje puntverlies weten af te wenden. Ondanks een barrage aan kansen gingen de Parijzenaars de laatste tien minuten van de wedstrijd tegen AS Nancy in met een doelpuntloze gelijke stand. Een rake strafschop van Edinson Cavani besliste de eindstand echter op 1-0, waardoor PSG de druk nu weer neerlegt bij AS Monaco, dat zondagavond aantreedt tegen Nantes.

Laagvlieger Nancy verstopte zich in de eerste helft absoluut niet voor de regerend kampioen en liet zelfs een aantal aardige kansen noteren. De eerste goede mogelijkheid was nog voor Lucas Moura, maar daarna lieten Faitout Maouassa en Joffrey Cuffaut doelman Kevin Trapp danig schrikken. De frustratie groeide vervolgens zichtbaar bij les Parisiens en een afgekeurde goal van Serge Aurier hielp daar niet aan mee. De verdediger dacht zijn ploeg op slag van rust op voorsprong te zetten, maar de voorzet van Lucas bleek de achterlijn te hebben gepasseerd.

Unai Emery greep in de rust in door Grzegorz Krychowiak van het veld te halen voor Blaise Matuidi en de motor van PSG ging meteen beter draaien. Cavani liet de eerste kans van het tweede bedrijf optekenen, terwijl de Uruguayaan vlak daarna een uitgelezen mogelijkheid onbenut liet. Zijn kopbal van een paar meter voor het doel ging naast. Nadat Aurier, Gonçalo Gueves en Julian Draxler ook na lieten te scoren begon de tijd te dringen voor de thuisploeg. Puntverlies leek vervolgens onvermijdelijk, maar vijf minuten voor tijd viel het kwartje toch de goede kant op: Aurier werd in de zestien neergelegd door Syarhey Chernik, waarna Cavani niet faalde vanaf elf meter.