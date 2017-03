Bayern profiteert van slippertje Leipzig; Jonker debuteert met remise

Bayern München heeft zijn voorsprong aan kop van de Bundesliga vergroot tot zeven punten. Der Rekordmeister zag RB Leipzig vrijdagavond al gelijkspelen tegen FC Augsburg en profiteerde met een 0-3 zege op 1. FC Köln optimaal. Andries Jonker begon zijn periode als hoofdtrainer van VfL Wolfsburg op bezoek bij FSV Mainz 05 met een gelijkspel, terwijl Borussia Dortmund in een doelpuntrijk duel met Bayer Leverkusen aan het langste eind trok.

1. FC Köln - Bayern München 0-3

Hoewel de statistieken in het eerste bedrijf allen in het voordeel van Bayern wezen, had het na twintig minuten ook zomaar 1-0 voor de thuisploeg kunnen zijn. Een geweldige redding van Manuel Neuer stond echter het openingsdoelpunt van Yuya Osako in de weg, waarna de bezoekers de touwtjes in handen namen. Thomas Kessler hield met een goede redding Robert Lewandowski nog van scoren af, maar moest even later toekijken hoe Javi Martínez van dicht bij binnen kon tikken op aangeven van Arturo Vidal.

Kingsley Coman liet vervolgens na om de voorsprong te vergroten, maar in de tweede helft was het alweer vrij snel raak via een andere verdediger. Thomas Müller vond Juan Bernat op de rand van de zestien, waarna de Spanjaard met een van richting veranderd schot Kessler passeerde. Bayern had vervolgens weinig moeite met de Domstedelingen en konden de wedstrijd relatief gemakkelijk uitspelen. In de blessuretijd wreef Franck Ribéry met een knappe volley nog wat extra zout in de Keulse wond.

Pierre-Emerick Aubameyang nam twee treffers voor zijn rekening

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 6-2

De wedstrijd was pas net onderweg toen die Werkself al het eerste doelpunt om de oren kregen. Ousmane Dembélé pikte de bal op op de rand van de zestien, stuurde met een magistrale sleepbeweging zijn rechtstreekse tegenstander het bos in en knalde vervolgens in de verre hoek langs Bernd Leno raak. Leverkusen werd vanaf dat moment gedwongen achteruit te lopen en kwam twintig minuten voor het rustsignaal verder in de problemen. Een kopbal van Marc Bartra uit een corner strandde in eerste instantie op een verdediger, maar het leer viel vervolgens voor de voeten van Pierre-Emerick Aubameyang die binnen kon tikken.

Na de onderbreking gaf Leverkusen ook al snel een teken van leven: Kevin Volland kwam na knappe rush in het strafschopgebied uit en knalde de bal vervolgens voorbij Roman Bürki. Via een simpele kopbal vergrootte Aubameyang vervolgens weer de marge, maar de bezoekers gaven zich nog niet gewonnen. Wendell leek Leverkusen een kwartier voor tijd met een geweldige vrije trap weer helemaal terug in de wedstrijd te brengen. Vlak daarop was de wedstrijd echter voorbij toen Christian Pulisic met een schuiver de 4-2 op het scorebord zette en André Schürlle er vanaf elf meter 5-2 van maakte. Raphael Guerreiro tekende vlak voor tijd zelfs nog voor de 6-2.

Mario Gómez scoorde tot nu toe in alle Bundesliga-wedstrijden waarin Andries Jonker hoofdtrainer was

FSV Mainz - VfL Wolfsburg 1-1

Trainer Andries Jonker gunde Riechedly Bazoer en Jeffrey Bruma een basisplaats en zag hoe zijn team al na twintig minuten op voorsprong kwam. Mario Gómez kopte op aangeven van Ricardo Rodríguez raak en maakte daarmee zijn 145e doelpunt in de Bundesliga. Die Wölfe konden die voorsprong echter niet vasthouden, want Jhon Córdoba trok de stand al na 24 minuten gelijk. In het vervolg van de eerste helft kreeg onder anderen Bruma nog een kans om te scoren: de verdediger kopte recht op doelman Jonas Lössl. In de tweede helft probeerde Wolfsburg de wedstrijd snel naar zich toe te trekken, maar verder dan een poging van Bazoer kwam men lange tijd niet. Wolfsburg bleef ook in het laatste half uur beter voetballen dan Mainz, maar tot grote kansen en doelpunten leidde ook dat overwicht dus niet.